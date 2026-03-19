أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات، في نبأ عاجل، عن سقوط شظايا نتيجة عملية تصدٍّ ناجحة لصواريخ استهدفت منشأة "حبشان" للغاز وحقل "باب".

تصدٍّ ناجح للصواريخ

أكد المكتب، في بيان، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية "نجحت" في اعتراض الأهداف المعادية ومنع وصولها إلى قلب المنشآت الحيوية.

تعليق العمليات وإجراءات السلامة

قرر مكتب أبوظبي الإعلامي تعليق العمليات التشغيلية في منشأة "حبشان" للغاز كإجراء احترازي عقب الهجوم.

وأشار البيان الرسمي إلى "عدم تسجيل أي إصابات بشرية" جراء الحادث، مع استمرار تقييم الموقف لضمان سلامة كافة العاملين والمنشآت.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.