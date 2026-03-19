بعد استهدافها.. الإمارات تقرر تعليق العمليات في منشأة "حبشان" للغاز بأبوظبي

كتب : مصطفى الشاعر

12:41 ص 19/03/2026

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي بدولة الإمارات، في نبأ عاجل، عن سقوط شظايا نتيجة عملية تصدٍّ ناجحة لصواريخ استهدفت منشأة "حبشان" للغاز وحقل "باب".

تصدٍّ ناجح للصواريخ

أكد المكتب، في بيان، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية "نجحت" في اعتراض الأهداف المعادية ومنع وصولها إلى قلب المنشآت الحيوية.

تعليق العمليات وإجراءات السلامة

قرر مكتب أبوظبي الإعلامي تعليق العمليات التشغيلية في منشأة "حبشان" للغاز كإجراء احترازي عقب الهجوم.

وأشار البيان الرسمي إلى "عدم تسجيل أي إصابات بشرية" جراء الحادث، مع استمرار تقييم الموقف لضمان سلامة كافة العاملين والمنشآت.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

أول تعليق من رامز جلال على حلقة خيرية أبو لبن في "رامز ليفل الوحش"
في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية
شئون عربية و دولية

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: الناس فاكراني اتكلمت كتير لكن فيه "أشياء ستذهب معي إلى
"عملت عبدالله الأهبل".. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك وسؤاله عن
أخبار مصر

"عملت عبدالله الأهبل".. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل مكالمة مبارك وسؤاله عن
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
قرار صادم من السنغال بشأن كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية