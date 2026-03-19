نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض شن ضربات جديدة على مواقع الطاقة الإيرانية في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ترامب كان على علم بضربة إسرائيل لحقل نفطي إيراني ووافق عليها كرسالة لطهران، مؤكدًا أنه يرى أن إيران فهمت الرسالة بعد الهجوم على حقلها النفطي.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن الرئيس الأمريكي قد يدعم ضرب منشآت نفطية مجددًا في إيران حسب سلوك طهران في مضيق هرمز.

في وقت سابق، شنت إسرائيل، هجمات على منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك حقل "بارس الجنوبي" الاستراتيجي، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وفي المقابل، هدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب غارات استهدفت منشآت للغاز في منطقة الخليج.

قال بزشكيان وفي منشور على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأعمال العدوانية لن تصب في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة أو حلفائهما، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم الأوضاع.

وحذر الرئيس الإيراني، من أن هذه الضربات قد تترتب عليها تداعيات لا يمكن السيطرة عليها على العالم أجمع.