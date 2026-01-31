هنادي مهنا وهاجر أحمد.. كابلز النجوم بحفل المتحدة

توافد عدد كبير من نجوم الفن على ريد كاربت حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المقام مساء اليوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وحرص هؤلاء النجوم على حضور الحفل سواء رفقة زوجاتهم وخطفوا الأنظار بعدد من الإطلالات الأنيقة والجذابة هم الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنان ضياء عبد الخالق وزوجته، الفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، الفنانة هاجر أحمد وزوجها، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، الفنان إيهاب فهمي وزوجته، الفنان خالد الصاوي وزوجته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.



وشهد الريد كاربت حضور نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم الفنانة ليلى علوي، الفنان عصام عمر، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، الفنانة منال سلامة، المخرج عادل أديب، الفنانة صفوة، الفنان أحمد عيد، الفنان أحمد بدير، النجمة يسرا، الفنان أحمد سعيد عبد الغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة ملك قورة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة هاجر أحمد، الفنان باسم سمرة، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد فراج.

ويشهد موسم دراما رمضان هذا العام، منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة التي يشارك ببطولتها نخبة من ألمع النجوم.

