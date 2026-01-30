وصل منذ قليل الفنان شريف سلامة على ريد كاربت الاحتفال بمسلسلات رمضان 2026 المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للترويج لمسلسله "على قد الحب" بطولة النجمة نيللي كريم والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

كما حضرت طليقته الفنانة داليا مصطفى من أجل الترويج لمسلسلها "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان المقرر مشاركته أيضا ضمن موسم رمضان المقبل، كما تنتظر عرض مسلسلها "روج أسود"، في أول لقاء يجمعهما بعد إعلانهما الطلاق رسميا.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم الذين يشاركون بمسلسلاتهم ضمن موسم رمضان المقبل هم الفنان أحمد العوضي، الفنانة نرمين الفقي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

كواليس مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة ونيللي كريم

تدور أحداث المسلسل حول قصة شيف إيطالي يأتي إلى مصر لافتتاح مطعمه، فيدخل في شبكة علاقات مفعمة بالحب والتحديات الأسرية والمهنية. تتداخل الأحداث بين المشاعر الإنسانية، تفاصيل الحياة اليومية، والصراعات العاطفية بين مجموعة من الشخصيات التي تمثل طبقات ومواقف مختلفة في المجتمع.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من مها نصار، أحمد ماجد، محمد علي رزق، محمود الليثي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد.

كواليس مسلسل "درش" بطولة مصطفى شعبان وداليا مصطفى

تدور أحداث المسلسل حول شخصية توأمين، يتعرض أحدهما لحادث يُفقده الذاكرة، ما يدفعه إلى خوض رحلة بحث صعبة عن هويته وماضيه وسط صراعات ومواقف متلاحقة مليئة بالمفاجآت.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من، طارق النهري، محمد علي رزق، عايدة رياض، رياض الخولي، غادة طلعت، تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين.

اقرأ أيضا:

فيديو وصور..محمد رمضان يغني مع طفل على كرسي متحرك في هولندا

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها