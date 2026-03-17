ضحية "الذهب المغشوش": باعولي الوهم.. وكنت موظف عندهم

كشف أحد المتضررين من قضية "عصابة الذهب المغشوش" بالدقي، والمتهم فيها 14 أوكرانيا بتقليد دمغات الذهب عيار 18، عن تفاصيل صادمة حول طريقة النصب التي تعرض لها.

وقال الضحية "م"، في تصريحات خاصة، إنه كان يعمل داخل الشركة نفسها، إلى جانب كونه أحد عملائها، مؤكدا أن الموظفين كانوا أول من وقعوا ضحية لعمليات الاحتيال: "إحنا أول الضحايا.. ولما باعوا، باعوا لنا إحنا الأول".

استثمار وهمي بعوائد مغرية

أوضح "م" أنه قام بشراء منتجات من الشركة بقيمة 300 ألف جنيه، بعد إقناعه بالحصول على أرباح مالية منتظمة، مع استرداد أصل المبلغ، بعائد يتراوح بين 5% و6%.

واوضح " أنه حصل على حوالي 5 أسابيع من "الكاش باك" المتفق غليه بعدما اشتري "حجز الماسونيت" بمبلغ 300 ألف جنيه مؤكده أن الحجر ليس له أي قيمة في السوق. "مش بيتباع"

وعن واقعة اكتشاف عملية النصب، أكد موظف الشركة أنه تفاجأ مثل غيره من الضحايا حين حضرت الشرطة للقبض على المتهمين.

وبدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، منذ قليل، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي دولي يضم 14 متهمًا يحملون الجنسية الأوكرانية، لاتهامهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18 واستخدامها في النصب على المواطنين.

وشهدت الجلسة حضورا لافتا من أسر المتهمين داخل قاعة المحكمة، لمؤازرتهم بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، فيما قامت مأمورية أمنية بترحيل المتهمين إلى مقر المحكمة وسط إجراءات مشددة.