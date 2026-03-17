أعلنت إدارة مستشفيات جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن الانتهاء من جميع ترتيباتها لاستقبال عيد الفطر المبارك. وجاءت هذه الإجراءات ضمن خطة طوارئ شاملة تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية على مدار الساعة طوال فترة الإجازة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالأقسام الحيوية



وأكد الدكتور علاء عطية أن الخطة تضمنت رفع مستوى الاستعداد في جميع الأقسام الطبية، وعلى رأسها وحدات الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة. وأضاف أنه تم إعداد جدول دقيق لتواجد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

توافر كامل للأدوية والمستلزمات الطبية



وأشار عطية إلى أنه تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، لضمان جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف الحالات خلال فترة الاحتفالات.

جهود مستمرة لحماية المواطنين



وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وضمان أعلى درجات السلامة خلال أيام العيد.