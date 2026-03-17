رغم إعلان إسرائيل اغتياله.. لاريجاني "يغرد" على إكس

كتب : أحمد جمعة

12:04 م 17/03/2026

علي لاريجاني

نشر حساب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على منصة إكس، رسالة بخط كتبها بخط يدها، اليوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لاريجاني بصدد نشر رسالة "خلال دقائق قليلة".

ونعى لاريجاني في الرسالة التي نُشرت دون تحديد تاريخها، قتلى البحرية الإيرانية.

وقال لاريجاني إن "تضحيات وتفاني قواتنا المسلحة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والشعب الإيراني هي مثال للوفاء والإخلاص، وهذه الجهود المباركة، بمشيئة الله تعالى، أثمرت نتائج ملموسة".

وأضاف: "الاجتهاد والتفاني من قبل أفراد القوات المسلحة في مختلف ميادين الدفاع يحمي البلاد من المخاطر، ويحقق أمن واستقرار إيران".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني استعادة جثث 84 من أفراد طاقم السفينة الحربية "دنا" التي استهدفها هجوم أميركي في سريلانكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن لاريجاني "تم اغتياله".

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الإيراني بشأن مصير لاريجاني.

ويُنظر إلى لاريجاني باعتباره "صوت إيران" في الملفات الاستراتيجية، وأحد أبرز صُناع القرار في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، فضلًا عن كونه من الشخصيات المؤثرة داخل دوائر الحكم.

وقبل أيام، ظهر لاريجاني في مسيرة "يوم القدس" وسط طهران، في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي.

علي لاريجاني إيران وأمريكا حرب إيران جيش الاحتلال

