أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بكافة منشآتها الصحية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

اجتماع موسع لمتابعة الاستعدادات



وترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة ببورسعيد، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات المعنية، لمناقشة خطة الاستعدادات وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية خلال فترة العيد.

وشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة.

تعزيز المخزون الدوائي



وأكد الحفناوي على أهمية توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، مع متابعة مستمرة لموقف الإمدادات لضمان عدم وجود أي نقص خلال إجازة العيد.

خطة لتوزيع الأطقم الطبية



كما ناقش الاجتماع خطة توزيع الأطقم الطبية بما يحقق التغطية على مدار الساعة، إلى جانب دعم المستشفيات بفرق الانتشار السريع للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

جاهزية كاملة خلال العيد



وشملت الاستعدادات تفعيل غرف الطوارئ، والتنسيق بين إدارات الإمداد والهندسية والسلامة والصحة المهنية والصيدلة، لضمان جاهزية البنية التحتية وكفاءة التشغيل خلال فترة العيد.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية والمتابعة المفاجئة لضمان الانضباط وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد خلال عيد الفطر المبارك.