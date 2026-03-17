ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:00 م 17/03/2026

تجارة العملة ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط معاملات مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه

أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق المالية غير الرسمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين وردع كل من يحاول التلاعب بأسعار العملات خارج القنوات الشرعية.

جاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار خطة موسعة لمواجهة جرائم الاتجار في العملات.

