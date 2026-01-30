خطفت الفنانة نرمين الفقي الأنظار فور وصولها ريد كاربت العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهرت نرمين بفستان فوشيا بقصة الكاب كشف عن رشاقتها وأبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا.

تشارك الفنانة نرمين الفقي الفنان ماجد المصري بطولة مسلسل "أولاد الراعي" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد الصاوي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، غادة طلعت، نرمين الفقي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم الذين يشاركون بمسلسلاتهم ضمن موسم رمضان المقبل هم الفنان ماجد المصري، الفنان أحمد العوضي، الفنان شريف سلامة، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان وليد فواز، الفنان محمد القس، الفنان كامل الباشا، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث مسلسل "أولاد الراعي" حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

