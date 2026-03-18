قال دانيال البنا، محلل أسواق المال العالمية، إن سوق العملات المشفرة يمر بمرحلة من التذبذب الحاد وغير المستقر، مشيرًا إلى أن الارتفاع الطفيف الذي سجلته عملة "البيتكوين" بنسبة 2% مؤخرًا لا يعكس تعافياً حقيقياً، بل يأتي كحركة تصحيحية محدودة بعد موجة هبوط عنيفة، لا سيما مع بقاء العملة تحت ضغوط سياسية وأمنية دولية متزايدة.

وأضاف "البنا" خلال لقائه ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع عبر فضائية "أزهري"، أن شهية المستثمرين للمخاطرة تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس مباشرة على أداء العملات الرقمية.

وتوقع أن يستمر "البيتكوين" في التذبذب حول مستويات الدعم الحرجة عند 61,000 دولار، مع احتمالية كسر هذا المستوى هبوطاً إذا لم تهدأ الأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النزاعات المستمرة، وتحديداً التوترات النفطية، تفرض ضغوطاً إضافية على الأسواق التقليدية والرقمية على حد سواء، مؤكداً أن أي تطور سلبي جديد في المشهد الميداني قد يدفع "البيتكوين" نحو تراجعات إضافية قاسية، مما يستوجب على المتداولين مراقبة التطورات السياسية بحذر شديد.

وذكر أن المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، إلى جانب البيتكوين، ستظل ملاذات وأدوات هامة للمستثمرين خلال أوقات الأزمات الكبرى، لكنه شدد على ضرورة إدارة المحافظ الاستثمارية بذكاء من خلال تقسيم نقاط الدخول وعدم الاندفاع بكامل السيولة، وذلك لتجنب المخاطر المرتفعة المرتبطة بتقلبات الأسعار المفاجئة في ظل الحروب.

