تستهدف الخطط الحكومية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن يمر صيف 2026 دون انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك من خلال مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات.

وتشمل الإجراءات الاحترازية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما يلي:

أولًا: رفع كفاءة الشبكة القومية

- تنفيذ برامج صيانة مكثفة لمحطات التوليد وخطوط النقل قبل دخول الصيف.

- تحديث مكونات الشبكة القديمة واستبدال الكابلات والمحولات المتهالكة.

- التوسع في استخدام أنظمة التحكم الذكية لمراقبة الأحمال لحظيًا.

ثانيًا: تأمين الوقود لمحطات الكهرباء

- التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توفير الغاز الطبيعي والمازوت.

- وضع خطط طوارئ لتشغيل المحطات بكفاءة في حال زيادة الاستهلاك.

ثالثًا: دعم الطاقة المتجددة

- زيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتخفيف الضغط على الشبكة التقليدية.

- إدخال قدرات جديدة للشبكة من مشروعات الطاقة النظيفة.

رابعًا: مشروعات توسعية جديدة

- إضافة قدرات إنتاجية جديدة للشبكة لمواجهة الأحمال المرتفعة.

- إنشاء وتطوير محطات محولات لرفع كفاءة نقل الكهرباء للمناطق الأكثر استهلاكًا.

خامسًا: إدارة الأحمال بذكاء

- الاعتماد على برامج ترشيد الاستهلاك خلال أوقات الذروة.

- استخدام العدادات الذكية وتحليل البيانات لتوزيع الأحمال بكفاءة.

سادسًا: فرق الطوارئ والاستجابة السريعة

- تجهيز فرق صيانة وانتشارها جغرافيًا للتعامل الفوري مع أي أعطال.

- توفير قطع غيار استراتيجية لتقليل زمن الإصلاح.

