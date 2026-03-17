عبدالناصر زيدان يوثق لحظات إيمانية بصحبة الخطيب وزاهر في الحرم

وثّق الإعلامي الرياضي عبدالناصر زيدان لحظات إيمانية مميزة، خلال تواجده في مكة المكرمة، برفقة عدد من أصدقائه، وذلك عقب أداء صلاة العشاء وقيام ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ونشر زيدان صورة عبر منصة «إكس»، ظهر خلالها إلى جانب كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسمير زاهر، بالإضافة إلى رجل الأعمال جمال الجارحي، في أجواء روحانية داخل الحرم المكي.

عبدالناصر زيدان يعلق على الصور

وعلّق زيدان على الصورة قائلًا: «بعد صلاة العشاء وقيام ليلة 28 رمضان بمكة المكرمة، في ضيافة عمّنا الكبير الحاج جمال الجارحي، وفي أجواء ربانية يغمرها الود والحب في الله، وروحانيات العشر الأواخر بعيدًا عن هموم الدنيا ومشاغل الحياة.. ربنا يجمعنا دائمًا على عبادته وتقواه، ورمضان كريم».

وكان محمود الخطيب قد توجه مؤخرًا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث ظهر في وقت سابق برفقة جمال الجارحي وعمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.