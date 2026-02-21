وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في توزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن توصيفًا شاملًا بالمعلومات والأرقام، ومستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسته، على أن يتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة وقابلة للقياس، ويضمن أن يكون التحرك قائمًا على بيانات واضحة ورأي المواطن، وليس على الانطباعات العامة.

