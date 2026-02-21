إعلان

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

كتب : محمد نصار

03:11 م 21/02/2026

اجتماع مجلس المحافظين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يبدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في توزيع نشرات دورية لكل محافظة، تتضمن توصيفًا شاملًا بالمعلومات والأرقام، ومستوى الخدمات الحكومية، ونتائج استطلاعات الرأي، وحجم وطبيعة الشكاوى، إلى جانب مؤشرات الأداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور، بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد أولويات التدخل منذ الأيام الأولى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسته، على أن يتم إتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما أداتين داعمتين لصانع القرار، تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية، بما يمكّن من إعداد خطط تنفيذية مستهدفة وقابلة للقياس، ويضمن أن يكون التحرك قائمًا على بيانات واضحة ورأي المواطن، وليس على الانطباعات العامة.

اقرأ أيضًا:

"مدبولي" يترأس أول اجتماع لمجلس المحافظين الجديد

توجيهات عاجلة من "مدبولي" بشأن ضحايا حادث محور 30 يونيو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اجتماع مجلس المحافظين مجلس المحافظين مركز معلومات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة
أخبار مصر

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)