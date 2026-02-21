أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 (دور أول ودور ثاني) الذين أنهوا سنة الامتياز، وذلك عبر نظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة، وفقًا لقواعد التوزيع المبنية على الاحتياجات والمجموع ورغبات الأطباء، للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الخارجية.

طريقة التقديم والمواعيد

يُشترط على الأطباء الراغبين في التقديم اتباع الطريقة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للتكليف، من هنا.

وحددت وزارة الصحة، المواعيد الرسمية على النحو التالي، إدخال البيانات الأساسية للطبيب: من 8 مارس 2026 حتى 22 مارس 2026، واستيفاء الرغبات واختيار الوحدات المرغوبة: من 12 أبريل 2026 حتى 26 أبريل 2026.

وأوضحت أنه في حالة رغبة الطبيب بعدم التكليف، يُمكن استيفاء النموذج الخاص بالإقرار بعدم الرغبة عبر موقع التكليف الإلكتروني، لضمان تسجيل الخيار بشكل رسمي.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالمواعيد المحددة هو شرط أساسي لاستكمال إجراءات التكليف وضمان التوزيع الصحيح للأطباء على الوحدات المختلفة.

