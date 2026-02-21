تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي Hung Expo بالعاصمة المجرية بودابست، والمعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism" بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار جهودها للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذه المعارض تأتي في إطار الترويج بصورة أكبر للوجهات السياحية المصرية بالسوقين المجري والصربي في ظل الطلب المتزايد منهما على زيارة المقصد المصري وهو ما يعكس اهتمام السائح المجري والصربي بالمقصد السياحي المصري.

وتعد هذه المعارض فرصة للتواصل مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات السياحة ووكالات السفر لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار والخبرات وإقامة الشراكات الجديدة واطلاعهم على كل جديد بالسوق المصري.

تفاصيل الحملات الترويجية لوزارة السياحة بالمجر

تقوم الهيئة، حاليًا، بتنفيذ عدد من الحملات الترويجية بالسوق المجري للترويج لمصر كمقصد سياحي متنوع يتمتع بالعديد من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يمكن للسائح المجري الاستمتاع بها إلى جانب منتج السياحة الشاطئية الذي يعتبر أحد المنتجات السياحية المفضلة لدى السائح المجري، كما تقوم شركة مصر للطيران بتسيير رحلات طيران مباشرة جديدة بين مدينة القاهرة وبودابست.

ويعتبر المعرض السياحي الدولي "Hung Expo" أحد أهم المعارض السياحية المقامة في منطقة شرق أوروبا وخاصة المجر، وقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد فهمي سفير مصر في المجر بحضور وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يضم أحمد صالحين مدير وحدة أسواق شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، وشيماء بدوي عضو الإدارة العامة للمكاتب الخارجية.

وعقد وفد الهيئة خلال المشاركة في المعرض، عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران العاملة بالسوق المجري؛ إذ تم بحث سبل تعزيز التعاون لوضع الخطط المستقبلية لزيادة التدفقات السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي إلى المقصد السياحي المصري.

ويتضمن المعرض العديد من الأنشطة والتي من بينها المؤتمرات وورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تبادل المعرفة والرؤى وتعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين بها.

وفاز الجناح المصري المشارك بالمعرض بجائزة أفضل تصميم وشريك دائم للمعرض، إذ تشارك "الهيئة" في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع، يضم فندقين وشركتين سياحية مصرية، بالإضافة إلى 3 شركات طيران من بينها شركة مصر للطيران.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 30 دولة وعدد 650 عارض بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي وما يقرب من 27000 من المتخصصين بمجال السياحة والسفر لعقد الصفقات السياحية الكبري.

تفاصيل مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي بصيربيا

أما المعرض السياحي الدولي "International Fair of Tourism" بالعاصمة الصربية بلجراد؛ فقد افتتح الجناح المصري السفير أحمد سلامة سليمان، سفير مصر لدى صربيا، ووائل براهيم شحاته، قنصل مصر العام بصربيا، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي يضم: هيام فاروق عضو بالإدارة العامة الاستراتيجية، وعبدالحميد عاطف عضو بالإدارة العامة للترويج السياحي.

وخلال المشاركة في المعرض، عقد وفد الهيئة عددًا من اللقاءات المهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة العاملة بالسوق الصربي؛ إذ تم مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وتشارك الهيئة في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 50 متر مربع، تم تصميمه على الطراز الفرعوني.

