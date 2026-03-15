"سمر" تطلب خلع زوجها:" ضحكته بتكسفني قدام الناس"

أقامت "سمر. ع"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الحياة معه بسبب تصرفاته التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي كانت تضعها في مواقف محرجة أمام الآخرين بشكل متكرر، قائلة: "بيكسفني قدام الناس".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة تعارف تقليدية تمت عن طريق العائلة، وكانت تتوقع أن تبدأ حياة مستقرة يسودها الاحترام والتفاهم، إلا أن الواقع جاء مختلفًا تمامًا عما كانت تأمله.

تفاصيل دعوى خلع سيدة لزوجها بسبب ضحكته

وأوضحت أن زوجها كان يتصرف بعفوية زائدة دون تقدير للمواقف الاجتماعية، ما كان يتسبب لها في حرج شديد أمام الأقارب والأصدقاء، مضيفة: "بيعمل صوت وهو بياكل، وضحكته تكسف عشان بيضحك بأسلوب غير لائق".

وأضافت "سمر" أن الخلافات بينهما بدأت منذ الشهور الأولى للزواج، بسبب عدم قدرة زوجها على التحكم في تصرفاته أو اختيار كلماته في المناسبات المختلفة، مشيرة إلى أنه كثيرًا ما كان يطلق تعليقات غير مناسبة أو يتصرف بطريقة غير لائقة أثناء التجمعات العائلية، الأمر الذي جعلها تشعر بالضيق والحرج بصورة مستمرة.

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت أكثر من مرة التحدث معه بهدوء، وطلبت منه مراعاة طبيعة المواقف الاجتماعية واحترام مشاعرها، إلا أنه لم يُبدِ أي تغيير حقيقي في سلوكه، بل كان يتعامل مع الأمر على أنه مزاح أو مبالغة منها، ما أدى إلى تكرار المشكلات بينهما.

وأكدت في دعواها أن استمرار هذه التصرفات تسبب لها في ضغوط نفسية كبيرة، خاصة مع تكرار المواقف المحرجة أمام أسرتها وأسرته، لافتة إلى أنها أصبحت تتجنب حضور المناسبات الاجتماعية برفقته خوفًا من حدوث مواقف جديدة تزيد من شعورها بالإحراج.

وأكملت أنها حاولت منح الزواج فرصة للاستمرار، أملًا في أن يتغير الوضع مع مرور الوقت، إلا أن الخلافات استمرت وتزايدت حدتها، الأمر الذي جعلها تشعر باستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما في ظل غياب التفاهم والاحترام المتبادل.

واستكملت "سمر" أنها لجأت في البداية إلى محاولات الصلح داخل نطاق الأسرة، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتيجة، بعدما تمسك كل طرف بموقفه، وهو ما دفعها في النهاية إلى التوجه لمحكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

واختتمت الزوجة دعواها مؤكدة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت العلاقة الزوجية بينهما.

وقد حملت الدعوى رقم 285 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

