استبعد وزير الخارجية الألماني، يوهان واديفول، مشاركة بلاده بشكل مباشر في الصراع الحالي، مؤكدا في تصريحات للتلفزيون الألماني "إي آر دي"، اليوم الأحد، أن برلين لن تكون "جزءا فاعلا" في هذا النزاع.

وشدد واديفول، على أن تأمين مضيق هرمز لن يتحقق إلا عبر "حل تفاوضي"، معتبرا أن الخيارات العسكرية وحدها لن تضمن استقرار الممرات المائية.

تشكيك في فعالية "البعثات الأوروبية"

أعرب الوزير الألماني عن شكوكه تجاه مقترحات توسيع نطاق مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر، والمعروفة باسم "عملية أسبيدس"، لتشمل مضيق هرمز.

وأرجع واديفول، هذا التحفظ إلى عدم فعالية العملية في منطقة مهامها الحالية، قائلا: "أنا متشكك بشأن التوسيع لأن المهمة لم تكن فعالة في منطقتها الأصلية".

موقف برلين من "التأمين البحري"

وفي ختام تصريحاته، لفت يوهان واديفول، إلى أن الموقف الألماني واضح تماما، حيث قال: "بات من الواضح أن أوروبا تقدم دائما دعما بناء عندما يتعلق الأمر بتأمين الطرق البحرية، لكنني لا أرى ضرورة ملحة حاليا، وقبل كل شيء، لا أرى مشاركة ألمانية في هذا الصدد".

وتعكس هذه التصريحات رغبة "برلين" في التزام ضبط النفس حيال أي تصعيد عسكري مباشر في المضائق الحيوية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.