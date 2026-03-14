تواصل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم مع متابعيه من خلال مقاطع فيديوهات نشرها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، تحدث من خلالها عن عدة موضوعات منها السبب وراء انتقاله للعيش في البرتغال، وموضوع تحوله الجنسي من أنثى لـ ذكر، وعن رأي والده الراحل هشام سليم بفكرة التحول الجنسي.

نور هشام سليم يرد على متابع تحدث عن تحوله الجنسي ورأي والده الراحل.

وسأل أحد المتابعين نور وقال: "بدون زعل للحين زعلانة من كلمة والدك لما قال مش أحسن ما يكون عندي ولد تحول لبنت، يعني عند العنصرية ضد البنت للأسف".

ورد عليها نور هشام سليم وقال: "اللي كان بيحاول يقوله إن في العالم العربي لو بنت اتحولت لولد مقبول اكتر من ان ولد يتحول لبنت ودي فعلا الحقيقة، لو فيه ولد اتحول لبنت في العالم لعربي هتتبهدل، وانا اعرف بنات كتير جدا اتبهدلوا في حياتهم، وهو كان عنده حق في موضوع العنصرية ضد البنت".

نور هشام سليم يكشف كواليس قراره بالتحول الجنسي

وعن قراره بالتحول الجنسي قال: " أصعب حاجة أنك تاخد القرار، أكيد القرار مش عادي، فاكر أول مرة بصيت فيها لنفسي في المراية وشفت نور، كانت لحظة مش عارف أشرحها، لو أنت على مركب في نص البحر والماتور مش شغال وبقالك 23 سنة في الماية ومفيش حد بينقذك وقاعد وتعبان، وبعدين مرة واحدة شفت نيويورك".

كما أوضح خلال حديثه ": أنا لسه متسجل أنثى في بطاقة الرقم القومي المصرية، رغم التحول".

وعن سبب انتقاله للعيش في البرتغال قال: "لو البلد كانت معيشاني عادي كنت هعيش في البلد عادي مفيش مشكلة، أنا مصري وبحب مصر، بس للأسف مصر مبتحبنيش مش عارف ليه".



اقرأ أيضا:

