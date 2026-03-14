احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلاد سامو ابن الفنانة هالة صدقي برفقة الإعلامية بوسي شلبي التي حرصت على حضور هذه المناسية.

ونشرت إلهام، صورا من الاحتفالية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "أحلى سحور في رستوران هلولة مع حبيبتي وصديقة العمر هلولة، واحتفلنا بعيد ميلاد ابنها سامو وصديقتنا بوسي شلبي حبايبي برج الحوت، كل سنة وهم طيبين، وكل سنة وأجمل أصحاب دايما متجمعين، رمضان كريم علينا جميعا يا رب".

آخر أعمال إلهام شاهين

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين كان مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض العام الماضي وحقق نجاحًا ملحوظا، حيث قدمت خلاله شخصية "اعتماد".

أبطال مسلسل "سيد الناس"

المسلسل خاض بطولته عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد رزق، بشرى، أحمد زاهر، منة فضالي، نشوى مصطفى، وإنجي المقدم، وهو من إخراج محمد سامي.

