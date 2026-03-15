إعلان

إسرائيل تعلن ضرب أكثر من 200 موقع ضمن أهداف إيراني في يوم واحد

كتب : محمود الطوخي

11:24 م 15/03/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مواصلة هجماته وتدمير أكثر من 200 موقع ضمن أهداف في إيران خلال اليوم الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قدرات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي المتمركزة في مناطق غرب ووسط إيران.

تفاصيل قصف أهداف في إيران

وفي بيان، أوضحت جيش الاحتلال الإسرائيلي طبيعة المواقع المستهدفة، موضحا إن قائمة قصف أهداف في إيران شملت "مراكز القيادة التي كان ينشط فيها عناصر النظام الإيراني، وأنظمة الدفاع، ومواقع تخزين وإنتاج الأسلحة".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات جوية قال إنها تظهر بعض الضربات التي نفذتها قواته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
شئون عربية و دولية

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
"إلقاء زجاجات".. جماهير الترجي تهاجم لاعبي الأهلي قبل مباراة ربع نهائي
رياضة عربية وعالمية

"إلقاء زجاجات".. جماهير الترجي تهاجم لاعبي الأهلي قبل مباراة ربع نهائي
"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر
أخبار مصر

"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر
ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الترجي
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"