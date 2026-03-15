أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مواصلة هجماته وتدمير أكثر من 200 موقع ضمن أهداف في إيران خلال اليوم الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قدرات الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي المتمركزة في مناطق غرب ووسط إيران.

تفاصيل قصف أهداف في إيران

وفي بيان، أوضحت جيش الاحتلال الإسرائيلي طبيعة المواقع المستهدفة، موضحا إن قائمة قصف أهداف في إيران شملت "مراكز القيادة التي كان ينشط فيها عناصر النظام الإيراني، وأنظمة الدفاع، ومواقع تخزين وإنتاج الأسلحة".

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات جوية قال إنها تظهر بعض الضربات التي نفذتها قواته.