الصحة: مخزون الأدوية يكفي من 4 إلى 6 أشهر.. وخطة لزيادته إلى عام كامل

كتب : حسن مرسي

11:10 م 15/03/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، في ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال عبدالغفار خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز" إن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي، لمراجعة المخزون الاستراتيجي، حيث تبين أن المخزون الحالي يكفي من 4 إلى 6 أشهر، مع خطة لزيادته ليغطي فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام كامل، لضمان مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد أن الهدف هو تأمين الدواء بشكل مستدام، بما يضمن عدم انقطاعه عن المرضى في أي ظرف، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت آليات صارمة لحماية السوق من الغش والتهريب، وأن 91% من الأدوية المتداولة في السوق هي محلية الصنع، مع العمل على تنويع مصادر استيراد المواد الخام لضمان استدامة الإنتاج.

وأوضح أن هيئة الدواء تعمل على تطبيق منظومة التتبع الدوائي لضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض، مشددًا على أن بعض الأزمات تُستغل من قبل أفراد أو جهات لشراء كميات كبيرة من الأدوية وتخزينها بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى نقصها في الأسواق، وأن هناك قرارات رقابية صارمة لمنع هذه الممارسات، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، لضمان وصول الدواء إلى مستحقيه دون انقطاع.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان متحدث الصحة هيئة الدواء

