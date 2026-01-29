إعلان

"تم تصويره في قصر ترامب".. موعد طرح كليب محمد رمضان ولارا ترامب

كتب : مصطفى حمزة

04:50 م 29/01/2026

لارا ترامب ومحمد رمضان

كشف النجم محمد رمضان، موعد طرح الأغنية التي يقدمها بمشاركة لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

و أعلن محمد رمضان عن الموعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "بإذن الله بكره الكليب الرسمية لأغنيتي مع لارا ترامب، الجمعة الساعة ٤ بتوقيت مصر .. تم تصوير الكليب بالكامل في قصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طال عمره".

وكشف النجم محمد رمضان، في أكتوبر 2025، عن اللقاء الذي تم بينه وبين لارا ترامب، وزيارته منزل الرئيس الأمريكي.

وكثفت لارا ترامب، في أبريل 2025، محاولات تواجدها في المجال الموسيقي، بعد تأسيسها شركة باسم" LT Music LLC " في أبريل 2025، وذلك بعد شهرين من تقديمها أغنية بمشاركة مغني الراب فرينش مونتانا.

لارا ترامب محمد رمضان قصر ترامب

