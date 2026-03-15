"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر

كتب : أحمد العش

11:10 م 15/03/2026

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في الحفاظ على قدر كبير من التوازن في إدارة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذا التوازن ساعد على حماية البلاد من تحديات كبيرة في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة.

مصطفى الفقي: القيادة الحالية اتبعت سياسة معتدلة وعقلانية

وأوضح "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أنه يتحدث بموضوعية كاملة دون انتظار أي مكاسب أو مناصب، قائلًا: "أنا أبلغ من العمر 81 عامًا، ولا أنتظر منصبًا سياسيًا أو غير سياسي، ولا أسعى إلى أي مصلحة شخصية، لكن يمكنني القول إن النظام الحالي يُحسب له قدر كبير من التوازن الذي حافظ على مصر حتى الآن".

وأضاف المفكر السياسي أن أي خطأ كبير في إدارة الدولة كان من الممكن أن يجر البلاد إلى متاعب جسيمة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية اتبعت سياسة معتدلة وعقلانية، خاصة في إدارة السياسة الخارجية، وهو ما ساعد على تجنيب مصر العديد من الأزمات.

وأشار مصطفى الفقي، في سياق حديثه عن التحديات الداخلية، إلى أن مصر تواجه عددًا من المشكلات التي تتطلب معالجة جادة، من بينها: انتشار الفقر وعدم القدرة على مكافحته، وانخفاض مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ما وصفه بتجريف الكفاءات وغياب الشخصيات المناسبة في المواقع المناسبة.

وأكد أن أزمة تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة ليست وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما بعد ثورة 23 يوليو 1952، إذ بدأت هذه الظاهرة في الظهور بشكل واضح داخل مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس لاحقًا على آليات اختيار القيادات وإدارة المؤسسات.

ولفت الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن الحياة السياسية قبل ثورة يوليو، رغم ما شابها من بعض مظاهر الفساد، كانت تشهد في المقابل نماذج لافتة من الممارسة البرلمانية والرقابة السياسية، مستشهدًا بمواقف لنواب وقفوا ضد قرارات تتعلق بإنفاق المال العام وتم الاستجابة لهم مثل: الشيخ الشافعي أبو وافية نائب الدلنجات، وهو ما يعكس وجود حيوية سياسية في تلك المرحلة.

