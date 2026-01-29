إعلان

بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة

كتب : سهيلة أسامة

03:55 م 29/01/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سيلفي سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة تضيء شمعة في عيد ميلادها
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة من أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    جلسة تصوير سارة سلامة داخل المطار
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة (3)
  • عرض 20 صورة
    الفنانة الشابة سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة بفستان قصير
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة (2)
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة باطلالة جريئة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة تخطف الأنظار على البحر من أحدث ظهور (
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة أمام شاطئ البحر
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة كاجوال
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة
  • عرض 20 صورة
    سارة سلامة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة الأنظار بعد ظهورها بإطلالة أنيقة خلال زيارتها لنصب فيتوريو إيمانويل الثاني في ساحة فينيسيا بمدينة روما، عاصمة إيطاليا.

وحرصت سارة على مشاركة متابعيها صور الزيارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة ارتدت فيها بليزر أسود طويل مع بلوزة بيضاء وبنطلون بنقشة جلد النمر.

وتحرص سارة سلامة على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتنوع الإطلالات التي تظهر بها الفنانة الشابة بين الإطلالات الجريئة والكاجوال والرياضية، حيث تصدرت التريند العديد من المرات.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة للفنانة الشابة سارة سلامة:

سارة سلامة سارة سلامة توثق رحلتها إلى إيطاليا سارة سلامة بإطلالة جريئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
رياضة محلية

"آخرها إغلاق هاتفه".. سجل غرامات إمام عاشور مع الأهلي
أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
زووم

أصيبت بكسر في قدمها.. تفاصيل حالة سوسن بدر الصحية
مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
زووم

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف