خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة الأنظار بعد ظهورها بإطلالة أنيقة خلال زيارتها لنصب فيتوريو إيمانويل الثاني في ساحة فينيسيا بمدينة روما، عاصمة إيطاليا.

وحرصت سارة على مشاركة متابعيها صور الزيارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة لافتة ارتدت فيها بليزر أسود طويل مع بلوزة بيضاء وبنطلون بنقشة جلد النمر.

وتحرص سارة سلامة على مشاركة جمهورها لحظاتها المميزة على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تتنوع الإطلالات التي تظهر بها الفنانة الشابة بين الإطلالات الجريئة والكاجوال والرياضية، حيث تصدرت التريند العديد من المرات.

مصراوي يعرض لكم 20 صورة للفنانة الشابة سارة سلامة: