تشبه الأميرات.. ميريام فارس تتألق في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، على هامش إحيائها أحد حفلات الزفاف نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ارتدت ميريام فارس فستان أنيق وجذاب ظهرت خلاله كالأميرات، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكتبت ميريام فارس على الصور: " دايمًا بيسعدني وبشرّفني إنّي كون جزء من أفراحك، ألف مبروك للعروسين مريم وعبدالرحمن بقشان، ربنا يهنّيكم به الفصل الجديد من حياتكم وبتمنّى لكم كل الحب والسعادة والصحّة يا رب".

آخر أغاني ميريام فارس

كانت آخر أغاني الفنانة ميريام فارس بعنوان "لحبيبي" وطرحتها عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا، إلى جانب قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت حاجز الـ 15 مليون مشاهدة.

