فاز الفنان ماجد المصري بجائزة أفضل ممثل ضمن جائزة شمس للمحتوى العربي الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، تقديرًا لأدائه المتميز ومسيرته الفنية.

وشهدت الجائزة أيضًا تكريم الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، تقديراً لدوره البارز كأحد أعضاء لجنة التحكيم، ولمسيرته النقدية الممتدة التي أسهمت في ترسيخ ثقافة فنية واعية، ودعمه المستمر لتطوير صناعة السينما والدراما في مصر والعالم العربي.

وشهدت الجائزة في دورتها الثانية هدا العام إقبالاً واسعاً من المبدعين وصنّاع المحتوى من مختلف الدول العربية.

وبلغ عدد المشاركات 1210 مشاركة توزعت على 8 فئات رئيسية، وهي: الأفلام القصيرة، والبودكاست، والمحتوى المنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسيناريوهات غير المنفذة، أفضل ممثل وأفضل ممثلة.