بالصور.. حودة بندق في عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم

تصوير- نادر نبيل:

حرص المطرب الشاب حودة بندق، على حضور عزاء والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي يقام بمسجد

الشرطة بالتجمع.

كما حضر العزاء عدد من نجوم الفن، من بينهم: الملحن عمرو مصطفى، الشاعر تامر حسين، الشاعر أمير طعيمة، الملحن عزيز الشافعي، المطرب رامي جمال، الموزع توما.

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تعاون خلال مشواره الفني، مع عدد من كبار نجوم الأغنية أبرزهم: شيرين، أصالة، أنغام، إليسا، تامر حسني، آدم، بهاء سلطان.