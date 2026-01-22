إعلان

"زي القمر".. جومانا مراد بإطلالة شتوية جريئة

كتب : سهيلة أسامة

11:35 ص 22/01/2026
    جومانا مراد في أحدث جلسة تصوير (1)
    جومانا مراد في أحدث جلسة تصوير (4)
    جومانا مراد في أحدث جلسة تصوير (3)

شاركت الفنانة جومانا مراد صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت جومانا بإطلالة جريئة، إذ ارتدت توب وبنطال ضيق باللون الموف أبرز رشاقتها، ونسقته مع معطف فرو طويل.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "زي القمر"، "شياكة"، "نورتي الدنيا"، وغيرها من التعليقات.

يُذكر أن جومانا مراد تستعد لخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "اللون الأزرق"، ويشارك في بطولته أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، وحنان سليمان، من سيناريو مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

