دنيا سمير غانم تشارك جمهورها صورًا تجمعها بزوجها والجمهور: "أجمل ثنائي"

كتب : نوران أسامة

12:06 م 20/01/2026
    دنيا سمير غانم بإطلالة ساحرة
    دنيا سمير غانم تخطف الأنظار
    دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورًا تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان، أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم يوم السبت الماضي بمدينة الرياض في دورته السادسة.

ونشرت دنيا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون العنابي اللامع، مع مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "كتكوتة"، "قمر"، "أجمل ثنائي"، "دايمًا مميزة بإطلالتك"، "أحلى واحدة"، "براءة ورقي".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تنافست على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روكي الغلابة"، وهو من تأليف أحمد الجندي، ندى عزت، وكريم يوسف، وشاركها بطولة العمل محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم بصحبة زوجها الفنانة دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم على إنستجرام إطلالة دنيا سمير غانم







