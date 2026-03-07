تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور سويلم، بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وعلى مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقي أي شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فوري وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أوضح أن الوزارة بحثت ودرست 1192 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر فبراير 2026، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2026 بلغت 97.6%.

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة وزارى الري المختصة بمحافظة الجيزة، بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء حيال تضرر الأهالي من انقطاع مياه الري لوجود مخلفات بفرع 2 طرخان بقرية الشوبك الشرقي، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري الجيزة وتطهير الفرع وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة سوهاج، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة الوزارة المختصة بمحافظة سوهاج، لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بتضرر الأهالي من وجود مخلفات عند ترعة كوبري القنابرة، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة العامة لري سوهاج وتم تطهير الترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة بني سويف، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، أجهزة الوزارة المختصة بمحافظة بني سويف، لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى الواردة بشأن تضرر الأهالي بقرية قلها مركز إهناسيا بسبب انسداد التغطية على مصرف محمد إسماعيل نتيجة لوجود مخلفات، حيث قامت الإدارة العامة لصرف بني سويف بتسليك التغطية وحسم الشكوى.

