إسلام جيوشي نقيبًا لمهندسي الفيوم بعد فوزه في جولة الإعادة

أكد محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بجميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم وضمان وصول السلع إلى المواطنين بجودة مناسبة.

تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختلفة، بما يسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية ومنع أي مخالفات تموينية قد تضر بالمواطنين.

تحرير 645 محضرًا خلال الحملات التموينية

وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين بأسيوط وإداراتها الخارجية حملات مكثفة بمختلف أنحاء المحافظة، بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 645 محضرًا تموينيًا متنوعًا، من بينها 533 محضرًا للمخابز البلدية، تضمنت مخالفات نقص الوزن ورداءة المواصفات وعدم النظافة وغياب لوحة البيانات والتوقف الجزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في الدقيق، إلى جانب عدم إصدار بون صرف للمواطنين.

ضبط سلع فاسدة ومحطة وقود مخالفة

كما تمكنت الحملات من ضبط 77 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط محطة وقود لقيامها بالتصرف في 1500 لتر من السولار دون وجه حق، إضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و60 كيلوجرامًا من السكر دون فواتير، و28 عبوة عسل دون بيانات.

كما جرى ضبط 140 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، إلى جانب 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم و5 شكاير ردة ناعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

مخالفات لتجار التموين ومستودعات البوتاجاز

كما تمكنت الحملات من ضبط تاجر تمويني لتصرفه في كميات من السلع التموينية شملت: 585 كيلوجرامًا من السكر، و534 زجاجة زيت، و353 باكو بسكويت، و81 علبة جبنة، و432 كيس مكرونة.

كما تم تحرير 13 محضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، إضافة إلى 8 محاضر لتخلف بعض التجار عن استلام الحصة المقررة.

مخالفات بالمحال والمطاعم

وشملت الحملات أيضًا تحرير 16 محضر غلق لتجار تموينيين، و6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر لعدم وجود سجل الزيارات.

كما تم تحرير 8 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، إلى جانب 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات التموينية اليومية في جميع مراكز المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تهدد صحة المجتمع.