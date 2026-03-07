أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج في نطاق حي روض الفرج، وذلك لتغيير استخدام قطعة أرض لإقامة خدمات رياضية تضم ملاعب مفتوحة وحمام سباحة.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، إضافة إلى مذكرتي مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة المعتمدتين في أكتوبر 2024 ويوليو 2025، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2024.

ونصت المادة الأولى على تعديل المخطط التفصيلي لحي روض الفرج بتغيير استخدام القطعة رقم 7 الكائنة بمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج لتصبح خدمات رياضية، تشمل إقامة ملاعب مفتوحة وحمام سباحة وحديقة، وذلك وفقًا لما يلي:

- اعتماد استخدام القطعة رقم 7 ضمن قرار محافظ القاهرة رقم 5600 لسنة 2023، كخدمات رياضية.

- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة بالقرار رقم 5600 لسنة 2023.

- تحديد النسبة البنائية بنسبة 5%.

- اتخاذ الإدارة العامة للأملاك الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

