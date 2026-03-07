إعلان

تعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج

كتب : محمد نصار

10:37 ص 07/03/2026

إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتعديل المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج في نطاق حي روض الفرج، وذلك لتغيير استخدام قطعة أرض لإقامة خدمات رياضية تضم ملاعب مفتوحة وحمام سباحة.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، إضافة إلى مذكرتي مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة المعتمدتين في أكتوبر 2024 ويوليو 2025، وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2024.

ونصت المادة الأولى على تعديل المخطط التفصيلي لحي روض الفرج بتغيير استخدام القطعة رقم 7 الكائنة بمنطقة الخدمات بعزبة الصفيح وسيدي فرج لتصبح خدمات رياضية، تشمل إقامة ملاعب مفتوحة وحمام سباحة وحديقة، وذلك وفقًا لما يلي:

- اعتماد استخدام القطعة رقم 7 ضمن قرار محافظ القاهرة رقم 5600 لسنة 2023، كخدمات رياضية.
- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة بالقرار رقم 5600 لسنة 2023.
- تحديد النسبة البنائية بنسبة 5%.
- اتخاذ الإدارة العامة للأملاك الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

اقرأ أيضًا:

25 صورة من افتتاح محافظ القاهرة معرض "أهلاً بالعيد" بالسبتية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المخطط التفصيلي عزبة الصفيح روض الفرج محافظة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
الرئيس الإيراني: استسلام طهرات دون شروط حلم سيأخذه العدو معه إلى القبر
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني: استسلام طهرات دون شروط حلم سيأخذه العدو معه إلى القبر
تحمل اسم Prima.. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تحمل اسم Prima.. الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط بمضيق هرمز

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان