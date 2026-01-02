إعلان

ميس حمدان تتألق بالأخضر في أحدث جلسة تصوير ببداية العام

كتب- مروان الطيب:

07:25 م 02/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 6 صورة
    ميس حمدان تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 6 صورة
    ميس حمدان تستقبل العام الجديد بإطلالة جريئة
  • عرض 6 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 6 صورة
    ميس حمدان على انستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها ومتابعيها إطلالة جريئة وجذابة في أول جلسة تصوير لها ببداية عام 2026.

خضعت ميس حمدان لجلسة تصوير نشرت مقطع فيديو منها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأخضر، جرئ وجذاب وكتبت: "كل عام وأنتم بخير".

اخر مشاركات ميس حمدان الفنية

شاركت الفنانة ميس حمدان خلال الفترة بأكثر من عمل فني تعاونت خلالها مع نخبة من النجوم أبرزهم مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "أسود ملون" عام 2024.

اقرأ أيضا:

محمد عادل إمام يكشف موقفا تعرض له مع عائلة خلال تصوير"الكينج"

إيمان العاصي تحذر: "فيروس منتشر صعب جدا..تكسير عظام رهيب"

ميس حمدان نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا