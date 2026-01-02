دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها ومتابعيها إطلالة جريئة وجذابة في أول جلسة تصوير لها ببداية عام 2026.

خضعت ميس حمدان لجلسة تصوير نشرت مقطع فيديو منها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأخضر، جرئ وجذاب وكتبت: "كل عام وأنتم بخير".

اخر مشاركات ميس حمدان الفنية

شاركت الفنانة ميس حمدان خلال الفترة بأكثر من عمل فني تعاونت خلالها مع نخبة من النجوم أبرزهم مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاتها على شاشة السينما بفيلم "أسود ملون" عام 2024.

