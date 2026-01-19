"ET بالعربي" يعلن صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد بصورة تثير الجدل

بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة من رحلتها مع أبنائها في السعودية

أثار ظهور الفنان أحمد فهمي، بجوار طليقته الفنانة هنا الزاهد، الجدل خلال الساعات الماضية، حيث يعد ذلك أول ظهور لهما سويًا منذ طلاقهما.

ونشر برنامج "ET بالعربي" صورة" لعدد من نجوم الفن الذين شاركوا في حفل مهرجان Joy Awards ، من بينهم أحمد فهمي وهنا الزاهد، مما أثار تساؤلات المتابعين والجمهور حول تصالحهما الفترة الماضية.

وكشف برنامج ET بالعربي عن صورة جماعية في المطار، لنجوم الفن عقب عودتهم من السعودية، وظهرا الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بجوار بعضهما.

وكبت البرنامج عبر حسابه بموقع "انستجرام": "صلح أحمد فهمي وهنا الزاهد خلال عودتهما من المملكة العربية السعودية إلى مصر بعد انتهاء حفل جوي أووردز".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ياريت يرجعو لبعض هم حلويين بحبهم"، "مش مصدقة اتصالحوا بجد!"، " هنا الزاهد فنانة وإنسانة جميلة، "هذا صلح وليس عودة".

والتقطت صورة جماعية لعدد من نجوم الفن الذين حضروا حفل جوي أوردز، وهم: أحمد فهمي وهنا الزاهد، موسى عيسى، آلاء الغزالي، جمال العدل، محمد سعد، مروان سري، إيمان العاصي، رامي إمام، كندة علوش، أحمد خالد صالح، طارق الجنايني، وهند صبري.

يذكر أن أحمد فهمي انفصل عن هنا الزاهد منذ عامين وتحديدا في 15 نوفمبر عام 2023، بعد زواج دام لـ 4 سنوات.

اقرأ أيضا..

بعد رحيلها.. 20 صورة تجمع ريهام عاصم بنجوم الفن

"مدرسة المشاغبين" و"المتزوجون".. مسرحيات يشاهدها الجمهور على "نتفليكس"



