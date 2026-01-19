إعلان

بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة من رحلتها مع أبنائها في السعودية

كتب : مروان الطيب

11:10 م 19/01/2026
    كواليس رحلة بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل مع أبنائها
    بسمة بوسيل من أحدث ظهور
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها في السعودية
    بسمة بوسيل في صحراء السعودية
    بسمة بوسيل مع أبنائها في السعودية
    الفنانة بسمة بوسيل

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صور جديدة من رحلتها بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت بسمة بوسيل وهي تستمتع بوقتها مع أبنائها بأحد المنتجعات السياحية هناك والتقطت العديد من الصور التذكارية.

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

علقت الفنانة بسمة بوسيل على خسارة المنتخب المغربي من نظيره السنغالي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

نشرت بسمة بوسيل صورة لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وكتبت: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".

