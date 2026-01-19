بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة من رحلتها مع أبنائها في السعودية

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صور جديدة من رحلتها بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت بسمة بوسيل وهي تستمتع بوقتها مع أبنائها بأحد المنتجعات السياحية هناك والتقطت العديد من الصور التذكارية.

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

علقت الفنانة بسمة بوسيل على خسارة المنتخب المغربي من نظيره السنغالي، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد.

نشرت بسمة بوسيل صورة لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وكتبت: "هذا المغرب لا يستفز، لا يصرخ، يلعب ثم يترك الأثر، منتخب كبر قبل أوانه، وتعلم من الجراح، وصار اليوم يمشي بثبات نحو القمة، أسود الأطلس حين يصمتون، تعرف أن التاريخ يكتب".

