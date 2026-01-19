رانيا منصور وابنتها تظهران بالحجاب بأحدث ظهور في تركيا

"إطلالة ملكية".. يسرا تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها في Joy Awards

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة رانيا منصور الاستمتاع برحلتها في تركيا مع ابنتها توانا، ونشرت توانا صورا جديدة من كواليس رحلتهما عبر حسابها على موقع انستجرام.

ظهرت توانا في إحدى الصور وهي تتجول بأحد الأسواق، كما ظهرت في صورة أخرى مع والدتها بالحجاب داخل أحد المساجد .

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض على منصة "واتش إت" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. تنجب زوجته زوجته 7 توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسام حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مشاركة مجموعة من نجوم الفن: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

