بالصور.. بوسي تؤدي مناسك العمرة

شاركت المطربة بوسي متابعيها أحدث ظهور لها في المملكة العربية السعودية أثناء تأدية مناسك العمرة.

ونشرت بوسي صورًا لها أمام مسجد المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اللهم صلي وسلم وبارك عليك ياحبيب الله".

وعلقت نجمات الفن على الصور، منهن الفنانة عبير صبري، الفنانة هند عبدالحليم، الكاتبة أسماء إبراهيم.

اسم المطربة بوسي الحقيقي

كشفت بوسي مؤخرًا عن اسمها الحقيقي في حلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج "ليلة فونطاستيك".

وقالت بوسي إن اسمها الحقيقي ياسمين وبوسي هو لقب "الدلع".

