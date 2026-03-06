تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية.

أستاذ جيولوجيا: إغلاق مضيق هرمز قد يرفع سعر البرميل فوق 200 دولار

حذر الدكتور زكريا الهمامي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، من أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة.

أستاذ هندسة بترول: يمكن نقل 7 ملايين برميل من ينبع إلى العين السخنة في ساعات قليلة

كشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" تعاقدت في السبعينيات بشركة قطرية سعودية مصرية كويتية، موضحًا أن الحاويات تمر بمضيق هرمز ثم باب المندب ثم البحر الأحمر إلى العين السخنة.

نظير عياد: تعدد الزواج كان مستساغًا عند العرب.. لكن حب النبي لخديجة كان مختلفًا

كشف مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، أن حب النبي محمد للسيدة خديجة رضي الله عنها استولى على كيانه وفؤاده، ولم يتزوج عليها أبدًا طوال حياتها، رغم أن التعدد كان أمرًا مستساغًا في البيئة العربية آنذاك.

وقال "عياد"، خلال لقائه ببرنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد" إن النبي تزوج خديجة وهي امرأة ثيب في الأربعين من عمرها، واستمر هذا الحب طوال حياته وبعد وفاتها، مؤكدًا أن العلاقة لم تكن مجرد جانب جنسي أو شهواني، بل شملت إقامة أسرة وبناء عمران، والاستعانة عليها في الطاعة والعمل الصالح.

حسام موافي: العصبية قد تكون بسبب خلل عضوي وليست نفسية فقط

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن العصبية والتوتر لا يجب التعامل معهما دائمًا باعتبارهما حالة نفسية فقط، مشيرًا إلى أن السبب قد يكون خللًا عضويًا في الجسم يجب اكتشافه أولًا.

غرفة شركات السياحة: لا إلغاءات للرحلات السياحية.. والحياة في المدن السياحية طبيعية

كشف هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن مصر تنعم بحالة من الأمن والاستقرار رغم التطورات الجارية في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الحياة في المدن السياحية تسير بصورة طبيعية دون تأثر يُذكر، ولم يحدث إلغاءات للرحلات حتى الآن.

وقال عرفة خلال لقائه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لم تفرض أي حظر على السفر، وبينما تتوقف حركة الطيران في دول مجاورة، تستمر وتزدهر في مصر، ما يمنح السياحة المصرية ميزة تنافسية كبرى خلال السنوات المقبلة.