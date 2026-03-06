إعلان

إيران تطلق الموجة الـ21 بصواريخ خيبر شكن ومسيرات على إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

12:41 ص 06/03/2026

الصواريخ الإيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ21 لعمليات "الوعد الصادق 4" بهجمات مركبة من صواريخ ومسيرات.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان الخميس، إنه استخدم صواريخ "خيبر شكن" على أهداف في قلب تل أبيب.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أفادت بوقوع أضرار كبيرة في عدة مبانٍ بمواقع وسط إسرائيل إثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.

وقالت الصحيفة العبرية إن خدمات الطوارئ الإسرائيلية أكدت تضرر مبانٍ في أنحاء وسط إسرائيل جراء وابل من الصواريخ الإيرانية.

سقوط صاروخ إيران في قلب إسرائيل دون إطلاق صفارات الإنذار

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية سقوط صاروخ باليستي أطلق من إيران في منطقة مفتوحة بوسط إسرائيل دون أن تُطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

