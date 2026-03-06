أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، أن الولايات المتحدة تمتلك وحدها قرار تحديد الجدول الزمني المتعلق بمسار الحرب في إيران، مشددا على الجاهزية العسكرية الكاملة لخوض صراع طويل الأمد دون أي عوائق لوجستية.

تفنيد الخسائر في الحرب في إيران

ونفى هيجسيث، صحة الأنباء المتداولة حول إسقاط مقاتلة أمريكية فوق مدينة البصرة العراقية، واصفا إياها بالمعلومات غير الدقيقة.

وأوضح هيجسيث، أن طهران تخطئ في حساباتها إذا اعتقدت أن واشنطن لا تستطيع الاستمرار في الحرب، مؤكدا عدم وجود أي نقص في الذخيرة والقدرة على مواصلة العمليات العسكرية لفترات ممتدة.

تضاعف القوة النارية في الحرب في إيران

وأشار هيجسيث، إلى أن قوة النيران الموجهة ضد طهران ستتضاعف بشكل ملحوظ نتيجة البدء في استخدام القواعد العسكرية البريطانية وقواعد دول حليفة أخرى في المنطقة.

وأعرب وزير الحرب الأمريكي، عن أسفه لعدم موافقة بريطانيا على استخدام منشآتها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في إيران، معتبرا أن الانخراط الحالي للحلفاء سيعزز من فاعلية العمليات الجوية وقدرتها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ترامب وتحديد القيادة المستقبلية بعد الحرب في إيران

وأشاد هيجسيث، بشجاعة وجرأة الشعب الإيراني التي ظهرت خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكنه نقل تحذيرا من الرئيس دونالد ترامب للمواطنين بضرورة تجنب الخروج للتظاهر في الوقت الحالي لتساقط القنابل المكثف في مختلف المناطق.

وأكد هيجسيث، أن الرئيس الأمريكي سيكون له دور محوري ومباشر في تحديد من سيقوم بقيادة البلاد مستقبلا عقب انتهاء الحرب في إيران.

أمريكا ولاجئي الحرب من الشرق الأوسط

وفيما يخص التداعيات الإنسانية المرتبطة بالصراع، شدد هيجسيث على أنه لا توجد أي خطط لاستقبال لاجئين من منطقة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، موضحا أن واشنطن لا تعتزم استقبال موجات نزوح بشرية، مشيرا إلى وجود دول في المنطقة قادرة على استيعاب اللاجئين الفارين من مناطق العمليات وتأثيرات الحرب في إيران المباشرة على استقرار المجتمعات المحلية.