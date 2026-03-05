إعلان

ترامب: مجتبى خامنئي شخصية ضعيفة وغير مقبولة بالنسبة لي

كتب : محمد جعفر

07:07 م 05/03/2026

ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأنه يرى ضرورة المشاركة شخصياً في اختيار الزعيم الإيراني القادم، كما فعل سابقاً في قضية القيادة بفنزويلا.

وأكد ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى المغتال علي خامنئي، يُعد الخليفة الأكثر ترجيحاً، لكنه اعتبر هذه النتيجة غير مقبولة، مضيفاً: "إنهم يضيعون وقتهم، ابن خامنئي شخص ضعيف يجب أن أشارك في التعيين، كما هو الحال مع ديلسي في فنزويلا".

وأوضح أن أي زعيم إيراني يواصل سياسات خامنئي سيجبر الولايات المتحدة على العودة إلى الحرب خلال خمس سنوات، مشدداً: "ابن خامنئي غير مقبول بالنسبة لي، نريد شخصاً يجلب الوئام والسلام إلى إيران".

يأتي ذلك بينما أرجأ النظام الإيراني لعدة أيام الإعلان عن المرشد الأعلى الجديد، إلا أن تصريحات السياسيين الإيرانيين يوم الخميس ألمحت إلى أن الإعلان قد يكون وشيكاً.

