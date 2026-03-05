وصف نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، اليوم الخميس، محاولات تعيين خليفة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنها محكومة بالفشل.

وقال بهلوي، في منشور على تطبيق "إكس" إن أي شخص سيتم ترشيحه سيفتقر إلى الشرعية وسيكون "متواطئا في السجل الملطخ بالدماء لهذا النظام."

خص بهلوي بالذكر على وجه التحديد مجتبى خامنئي، ابن المرشد الأعلى الراحل الذي قُتل يوم السبت، وحسن الخميني، حفيد روح الله الخميني، المرشد الأعلى الأول الذي أطاح بالشاه في عام 1979.

وطرح بهلوي، البالغ من العمر 65 عاما، نفسه كقائد انتقالي يتولى منصبه حتى يتم إجراء استفتاء، يليه انتخابات تحت إشراف دولي. وبعد ذلك، يتم حل الحكومة الانتقالية.