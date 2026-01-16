إعلان

سارة وفيق: سعيدة بترشيحي لجائزة أفضل إخراج في joy awards ومشروعي الجديد مفاجأة

كتب : منى الموجي

08:17 م 16/01/2026
كتبت- منى الموجي:
عبرت المخرجة سارة وفيق عن سعادتها بوصولها للقائمة النهائية في ترشيحات جوائز joy awards- صناع الترفيه، إذ تنافس على لقب أفضل مخرجة مع ٣ مخرجين آخرين.

وقالت سارة وفيق في بيان صحفي: "أكثر ما أسعدني في الترشح للفوز بجائزة أفضل مخرج إلى جانب اسم جوي أووردز الهام ونجاحها الكبير خلال السنوات الماضية، أن الأمر جاء بعد تصويت الجمهور، ولا يوجد شعور يصف إحساس أن الجمهور يدعمك ومؤمن بك ويريدك أن تحصل على لقب أفضل مخرج، خاصة أن الجائزة ترشح لها ٢٠ مخرجا وتم تصفيتهم لـ ٤ فقط أنا من بينهم".
وأضافت سارة: "سواء حصلت على الجائزة أم لم يقدر لي ذلك هذا العام، فأنا ممتنة جدا، وأتوجه بشكر وتقدير كبير لكل القائمين عليها، وأتمنى لهم مزيدا من النجاح".
وعن عملها الجديد خلال الفترة المُقبلة، أكدت سارة أنها بصدد التجهيزات الأولية لمشروع سينمائي سيكون مفاجأة وسوف تفصح عن تفاصيله قريبا جدا.
سارة ترشحت عن إخراجها لفيلم ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ومجموعة كبيرة من الفنانين.

