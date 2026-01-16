تبادلت الفنانة إيمان العاصي التهنئة مع الفنانة مي كساب بمناسبة قرب عرض مسلسلهما، إذ يعرض للفنانة إيمان العاصي مسلسل "قسمة العدل" المقرر بدء عرضه غدا السبت، كما يعرض للفنانة مي كساب مسلسل "نون النسوة" بموسم دراما رمضان 2026.

قامت الفنانة مي كساب بتهنئة الفنانة إيمان العاصي على مسلسلها "قسمة العدل" ونشرت بوستر المسلسل عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت مي: "مبروك يا روح قلبي كسري الدنيا".

وأعادت الفنانة إيمان العاصي نشر البوستر وهنأت مي كساب على مسلسلها وكتبت: "بحبك يا أحلى ميوش، كسري الدنيا بنون النسوة".

كواليس مسلسل "قسمة العدل"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد جمعة، رشدي لالشامي، خالد كمال، دنيا ماهر، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

كواليس مسلسل "نون النسوة"

يشارك الفنانة مي كساب بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ندى موسى، أحمد الرافعي، جوري بكر، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

