إعلان

"روح قلبي وبحبك".. إيمان العاصي ومي كساب تتبادلان التهنئة بمناسبة "نون النسوة وقسمة العدل"

كتب : مروان الطيب

07:54 م 16/01/2026

إيمان العاصي ومي كساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبادلت الفنانة إيمان العاصي التهنئة مع الفنانة مي كساب بمناسبة قرب عرض مسلسلهما، إذ يعرض للفنانة إيمان العاصي مسلسل "قسمة العدل" المقرر بدء عرضه غدا السبت، كما يعرض للفنانة مي كساب مسلسل "نون النسوة" بموسم دراما رمضان 2026.

قامت الفنانة مي كساب بتهنئة الفنانة إيمان العاصي على مسلسلها "قسمة العدل" ونشرت بوستر المسلسل عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت مي: "مبروك يا روح قلبي كسري الدنيا".

وأعادت الفنانة إيمان العاصي نشر البوستر وهنأت مي كساب على مسلسلها وكتبت: "بحبك يا أحلى ميوش، كسري الدنيا بنون النسوة".

كواليس مسلسل "قسمة العدل"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول صراع ثلاثة أشقاء على أملاك وثروة والدهم الحي، بينما تقف أختهم الوحيدة بين أطماعهم المتصاعدة، لتظل النهاية معلقة بسؤال: من ينتصر في هذا الصراع العائلي؟.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد جمعة، رشدي لالشامي، خالد كمال، دنيا ماهر، تأليف أمين جمال وشادي أسعد، إخراج أحمد خالد.

كواليس مسلسل "نون النسوة"

يشارك الفنانة مي كساب بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ندى موسى، أحمد الرافعي، جوري بكر، تأليف محمد الحناوي، إخراج إبراهيم فخر.

إيمان العاصي ومي كساب تتبادلان التهنئة

اقرأ أيضا:

يارا السكري تنشر صورا بالحجاب وتزور الروضة الشريفة في ليلة الإسراء والمعراج

"الغاوي" آخر أعماله.. وفاة الفنان محمد الإمام بشكل مفاجئ

إيمان العاصي ومي كساب الفنانة إيمان العاصي إيمان العاصي بطلة مسلسل قسمة العدل مي كساب بطلة مسلسل نون النسوة الفنانة مي كساب إيمان العاصي ومي كساب تتبادلان التهنئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
زووم

على طريقة توولييت.. هشام ماجد يروج لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه بالسينمات
"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي
رياضة عربية وعالمية

"يراسلونني الآن من أجل التذاكر".. نجم السنغال يوجه رسالة مثيرة قبل نهائي
ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
شئون عربية و دولية

ترامب: لم يقنعني أحد بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بل أقنعت نفسي
أول تعليق من أسرة الشعراوي على عرض سيارة إمام الدعاة للبيع
أخبار مصر

أول تعليق من أسرة الشعراوي على عرض سيارة إمام الدعاة للبيع

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها
أخبار المحافظات

جهات التحقيق تعاين موقع حادث وفاة 5 أشقاء داخل منزلهم ببنها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان