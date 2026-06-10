نعت الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع أزمة صحية شديدة، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وشاركت رانيا صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أستاذي الراقي المحترم المثقف، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يُوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

أبرز أعمال عبدالعزيز مخيون

وقدم الفنان عبدالعزيز مخيون خلال مسيرته الفنية عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا واسعًا، من بينها مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"الجماعة"، و"السندريلا"، و"أم كلثوم"، و"عمر".

كما شارك في العديد من الأفلام البارزة، منها "الكرنك"، و"حدوتة مصرية"، و"إسكندرية ليه"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري.

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تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون





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