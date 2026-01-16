كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة يارا السكري عن سعادتها بزيارة الروضة الشريفة، بالتزامن مع ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وشاركت جمهورها صورا لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت يارا بالحجاب باكية، وعلقت على الصور: "الحمد لله الذي بلغني ليلة الإسراء والمعراج في الروضة الشريفة، قريبا من مقام نبيك محمد. اللهم اجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا، واكتب لي بها أجر الصلاة في روضة من رياض الجنة".

وتابعت "وارزقني من شفاعة نبيك ولا تحرمني لذة القرب منك ومنه، اللهم في هذا اليوم المبارك ارزق أحبتنا زيارة الروضة الشريفة، واكتب لهم صلاة في مسجد نبيك".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "الله يتقبل، ربنا يتقبل منك، عمرة مقبولة، الله يتقبل صالح أعمالك، زيارة مباركة ويا رب زيارات كتيرة قادمة".

يارا السكري تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل علي كلاي، مع: أحمد العوضي، درة ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.