إعلان

يارا السكري تنشر صورا بالحجاب وتزور الروضة الشريفة في ليلة الإسراء والمعراج

كتب : منى الموجي

12:00 م 16/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري (2)
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري (4)
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري (5)
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري (3)
  • عرض 6 صورة
    يارا السكري (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:
أعربت الفنانة يارا السكري عن سعادتها بزيارة الروضة الشريفة، بالتزامن مع ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وشاركت جمهورها صورا لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت يارا بالحجاب باكية، وعلقت على الصور: "الحمد لله الذي بلغني ليلة الإسراء والمعراج في الروضة الشريفة، قريبا من مقام نبيك محمد. اللهم اجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا، واكتب لي بها أجر الصلاة في روضة من رياض الجنة".
وتابعت "وارزقني من شفاعة نبيك ولا تحرمني لذة القرب منك ومنه، اللهم في هذا اليوم المبارك ارزق أحبتنا زيارة الروضة الشريفة، واكتب لهم صلاة في مسجد نبيك".
وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "الله يتقبل، ربنا يتقبل منك، عمرة مقبولة، الله يتقبل صالح أعمالك، زيارة مباركة ويا رب زيارات كتيرة قادمة".
يارا السكري تشارك في السباق الرمضاني لعام 2026 ببطولة مسلسل علي كلاي، مع: أحمد العوضي، درة ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

يارا السكري ليلة الإسراء والمعراج إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بشرى سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"بشرى سارة".. قناة مجانية تعلن نقل مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا
هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
أخبار

هل زار سيدنا النبي مصر في رحلة الإسراء؟.. عميد كلية الدعوة يجيب
قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
أخبار السيارات

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
موسيقى

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"
زووم

توفى عن 29 عاما.. 10 معلومات عن الفنان محمد الإمام بطل مسلسل"الغاوي"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة