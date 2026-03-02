إعلان

"خبطهم بالعربية".. قرار قضائي يخفف عقوبة متهم بقتل سيدة ورجل بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:47 م 02/03/2026

أرشيفية

المنيا – جمال محمد:
خففت محكمة جنايات مستأنف المنيا، اليوم الإثنين، حكمها الصادر بحق المتهم محمود ط.م، بعد إدانته بقتل سيدة وشخص آخر وإصابة 3 آخرين، عقب قبول الاستئناف المقدم من دفاعه.

جلسة المحكمة وحكم الاستئناف

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وقضت بقبول استئناف المتهم شكلًا، وتعديل العقوبة وتخفيفها، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا بالسجن 7 سنوات.

مشاجرة طريق تنتهي بمأساة

وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف مارس 2025، عقب مشادة كلامية بين المتهم وآخرين بسبب أولوية المرور بالقرب من قرية الشرفا، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي.
عند تدخل أقارب أحد الطرفين للتعدي على قائد السيارة الأولى، حاول المتهم الهرب بسيارته مسرعًا، ليتسبب في صدم عدد من أطراف السائق الأول، ما أسفر عن وفاة سيدة ورجل، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متنوعة.

أسباب تخفيف العقوبة

تمسك دفاع المتهم بانتفاء القتل العمد، ما دفع المحكمة لتخفيف العقوبة، مع مراعاة ظروف الواقعة والاعتبارات القانونية.

