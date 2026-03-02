ترامب: الضربة الكبرى ضد إيران لم تبدأ.. ومستعد لإرسال قوات برية

كتب- مصطفى الشاعر:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات عاجلة لشبكة "سي إن إن"، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا ضد طهران هي مجرد بداية، مؤكدا أن "الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد"، في تصعيد لافت يشير إلى اتساع رقعة المواجهة.

الموقف من القوات البرية

في رد حاسم على تساؤلات التحرك الميداني، أكد ترامب للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه "ليس مترددا" بشأن اتخاذ قرار إرسال قوات برية إلى الداخل الإيراني إذا لزم الأمر، مشددا على أن كافة الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة لضمان تحقيق أهداف واشنطن.

مفاجأة الهجمات على الدول العربية

أعرب ترامب عن مفاجأته من التصعيد الإيراني الأخير، قائلا: "فوجئنا بهجمات إيران على دول عربية"، كما كشف عن فحوى رسائل وجهها لتلك الدول مفادها أن الولايات المتحدة "قادرة على صد الهجمات"، مشيرا إلى أن الإيرانيين "يريدون القتال ويشاركون فيه الآن بالفعل.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.