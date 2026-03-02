إعلان

ترامب: الضربة الكبرى ضد إيران لم تبدأ.. ومستعد لإرسال قوات برية

كتب : مصطفى الشاعر

05:44 م 02/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مصطفى الشاعر:
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات عاجلة لشبكة "سي إن إن"، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا ضد طهران هي مجرد بداية، مؤكدا أن "الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد"، في تصعيد لافت يشير إلى اتساع رقعة المواجهة.

الموقف من القوات البرية

في رد حاسم على تساؤلات التحرك الميداني، أكد ترامب للشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه "ليس مترددا" بشأن اتخاذ قرار إرسال قوات برية إلى الداخل الإيراني إذا لزم الأمر، مشددا على أن كافة الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة لضمان تحقيق أهداف واشنطن.

مفاجأة الهجمات على الدول العربية

أعرب ترامب عن مفاجأته من التصعيد الإيراني الأخير، قائلا: "فوجئنا بهجمات إيران على دول عربية"، كما كشف عن فحوى رسائل وجهها لتلك الدول مفادها أن الولايات المتحدة "قادرة على صد الهجمات"، مشيرا إلى أن الإيرانيين "يريدون القتال ويشاركون فيه الآن بالفعل.
تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الضربة الكبرى ضد إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي أندرويد بشأن تطبيقات صحة نفسية تهدد المرضى
تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أخبار مصر

تضم 14 عضوًا.. مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم
أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
جنة الصائم

حكم صيام التوأمين الملتصقين إذا أفطر أحدهما.. المفتي يوضح
قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية