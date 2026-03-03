آلاف السوريين يغادرون لبنان هرباً من الغارات الإسرائيلية

عبر آلاف السوريين من لبنان إلى سوريا هرباً من الغارات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، في ظل تصعيد إسرائيل وحزب الله اللبناني المتحالف مع إيران لهجماتهما المتبادلة.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها أن ما بين 3900 و4400 شخص يعبرون الحدود عادةً من لبنان إلى سوريا خلال شهر رمضان.

وبعد أن أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل وردّت إسرائيل بقصف لبنان، عبر 10629 شخصاً الحدود، غالبيتهم العظمى من السوريين.

عاد عزام سويري، وهو عامل زراعي سوري كان يعمل في جنوب لبنان، إلى سوريا يوم الثلاثاء، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

قال: "كانت الشوارع مكتظة بالسيارات والناس" أثناء فراره. "استغرقنا من 10 إلى 12 ساعة لقطع مسافة 30 أو 40 كيلومتراً فقط."

وأضاف إنه بعد مغادرته، تعرض المنزل المجاور للمنزل الذي كان يعيش فيه لغارة جوية إسرائيلية.